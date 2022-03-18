30-этажная высотка появится в центральной части Новосибирска
© наш.дом.рф
Дом высотой 30 этажей планируется построить на улице Фрунзе в Новосибирске. Участок осваивает компания, связанная с крупным застройщиком «Вира-Строй».
Мэрия Новосибирска выдала компании «Вира-Инвест» разрешение на возведение 30-этажного дома на улице Фрунзе.
Застраиваемый участок расположен между улицами Фрунзе, Войкова и Журинским спуском.
Застройщик, судя по данным в проектной декларации, связан с компанией «Вира-Строй».
В здании будет 32 этажа (два подземных), более 550 квартир, в том числе 87 студий, 174 однокомнатных, по 29 двух- и трехкомнатных студий, а также 58 трехкомнатных. В доме запроектированы коммерческие помещения, подземная автостоянка, 138 машино-мест, а также 41 гостевое.
Внутри двора, согласно проектной декларации, будут детская и спортивная площадки, озеленение крупномерными деревьями и газонами с цветниками.
Объект планируется достроить к середине 2024 года.
Новости из рубрики:
Последние материалы
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo
Мы "ВКонтакте"
Мы в Facebook