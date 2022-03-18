Как прошел «урок» об Украине в красноярской школе: «Зеленский объявил новую Конституцию в 2008 году»

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Владимир Зеленский изменил Конституцию Украины в 2008 году, тогда же отделились ДНР и ЛНР, а в стране живут «биндеровцы». Такие тезисы продвигала классный руководитель в одной из школ Красноярска на специальном «уроке» к годовщине присоединения Крыма.

В школах начали массово проходить уроки о событиях в Украине, которые транслируют точку зрения Кремля. А 17 марта Минпросвящения РФ отчиталось еще об одном «всероссийском уроке „Русская весна“» к очередной годовщине присоединения Крыма.

Журналистка Мария Борзунова опубликовала аудиозапись одного из подобных уроков, которую ей прислали из Красноярска, и ее частичную расшифровку. По расписанию стояла алгебра, и учительница, которая по совместительству была классным руководителем, сначала и вправду обсуждала с детьми математику, но затем, сославшись на завуча, заговорила о ситуации в Украине, рассказал один из школьников.

Вот лишь некоторые цитаты преподавателя, которые могут вызвать серьезные сомнения не только у историков, но и у обычных людей, получавших среднее образование, и даже у тех, кто смотрит государственные каналы.

О детстве

Я рассказываю вам то, что знаю не понаслышке, а так как я каждое лето все свое детство проводила в одном из украинских сел, у меня папа просто-напросто родом оттуда. … В этой деревне были дома, в которых жили люди, но дети и взрослые их почему-то обходили. Я задавала вопросы, почему… И говорили, что с этими людьми не то что связываться нельзя, а обходить их надо стороной. Кто это были люди? А это как раз те самые люди, да… Когда мы одержали победу в Великой Отечественной войне и этих людей, которые служили полицаями, которые сдавали своих односельчан, которые работали на немцев, их, конечно же, суд приговорил к определенным срокам. И они отбывали этот срок. Но когда Хрущев после Сталина пришел не к власти, а когда он был избран генеральным секретарем коммунистической партии Советского союза, он объявил амнистию. И вот эти люди был выпущены на свободу. И вот эти люди, к сожалению, они оказались обиженными, затаившими зло и мечтающими отомстить.

О причинах распада СССР

И тогда, когда наши опять же великие, как это правильно сказать, наверное, держатели мира в России, а в частности Борис Николаевич Ельцин, вы знаете, что он страдал большим серьезным недугом, да? Он очень любил выпить. И собрались они как-то в Беловежской пуще: Борис Николаевич Ельцин, руководитель коммунистической партии Украины, в то время это по-моему был Кравчук и…<…>

Кравчук и белорусский руководитель и решили, а давайте-ка мы… долгов у Советского союза было достаточно много… а давайте-ка мы отделимся от Советского союза, ну их нафиг всех остальных. Будет отдельно Украина, будет отдельно Белоруссия, тут же отделился Казахстан, отделилась Киргизия, отделился Узбекистан, Таджикистан и все 15 республик стали самостоятельными. Знаете такую историю? Знаете. И ура! Украина самостоятельная… Нет коммунистической партии, которая может привлечь к ответственности. Вот эта бандеровщина начала процветать.

Об истории

<…> В настоящий момент там даже переписана история. Украинские дети учат о том, что это Россия напала на них во время Великой отечественной войны, о том, что это они победили фашистскую армию, а Россия приписала себе эту победу и так далее. … Почему я зову историю самой продажной наукой? Потому что как хотят, так ее и трактуют. <…>

Об Украине

<…> Вот почему Донецк и Луганск оказались территориями протестующими? Потому что когда Зеленский пришел к власти, он что сказал? А к власти-то он пришел, комик, артист! Он просто-напросто продался. И ему вот эти «биндеровцы», а в частности Коломойский, который его спонсировал когда-то, его «Квартал 95», они ему сказали, что ты будешь то-то, и то-то, и то-то на Украине делать.

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И вот Зеленский в принципе продвигает то, что от него требуют эти «биндеровцы» и дошло до того, что русский язык на Украине запретить. … То есть там свои законы, свои порядки. кто-то эти законы принял на ура, те биндеровцы, а кто-то им сопротивлялся.

Когда в 2008 году Зеленский (избранный президентом только в 2019 году - прим. Тайги.инфо) объявил о том, что у них новая Конституция и вот этот русский язык в загоне, Ирка (сестра учительницы, которая якобы живет в Киеве) сказала, что никогда в жизни не говорила и говорить на украинском языке не буду.

(отвлекается на учеников) Я что-то смешное говорю? Или давайте, я буду алгебру вести. Подумаешь, в очередной раз скажут, что никаких рассказов вам ни про Крым, ни про что я не выдавала.

И вот тогда, когда Донецкая и Луганская область отказались от этой Конституции, признавать эту Конституцию, ясно, что они стали ненавистными. Мало того, что ненавистными, их же стали гнобить: пенсионерам не выплачивали пенсии, перестали содержать школы, а что значит финансировать школы? Это значит, что, извините меня, пожалуйста, мы и так финансируемся по самому маленькому принципу, который только может быть, а там вообще прекратили все делать. И они обратились в Россию. Не то что поддержали, но стали оказывать так называемую гуманитарную помощь.

И в конечном итоге там образовалось движение, которое требовало отделения от Украины. И они уже давно отделились от нее. Украинцы им за это мстили: где-то подстреливали, где-то подпугивали, но как таковых военных действий не было, а унижение было всегда. Было всегда не только унижение, было еще и то, что они говорили: «Вы продались России, вы такие-рассякие». И, конечно, Донецкая и Луганская область на протяжении войны, вернее, в процессе войны находится с 2008 года.

О «спецоперации»

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Посмотрите новостные передачи, противно, надоедает уже, потому что сейчас вообще телевидение именно на это, но людям рассказывают правду, что же там происходит.

Хотя, вы мне скажете, Ирина Леонидовна, а откуда вы знаете, что именно это — правда? Ребята, я выросла в этой стране, я здесь училась, меня здесь лечат, здесь растет моя дочь, здесь жили мои родители, поэтому, как можно называть, что это не родина? Это родина. А скажите, пожалуйста, кто к родине относится как безродный? Человек, которого просто-напросто мы не признаем за нормального человека, правда? Мы говорим, что без флага, без родины — это что-то вот такое.

Поэтому это моя родина и я хочу верить той власти, которая… Да, я могу на нее обижаться за какие-то моменты, но тем не менее я почему-то думаю, что они действительно в настоящий момент решают вопросы и нашей безопасности, и нашей самостоятельности.

Полный текст доступен в блоге Марии Борзуновой

