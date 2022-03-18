Новосибирец найден без головы. Родственникам говорят, что он умер сам

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Сибирячка ищет голову погибшего брата. Обезглавленное тело пришлось опознавать по ногтям на ногах. Следователи, как женщина заявила журналистам, предполагают, что мужчина мог скончаться сам, но пропавшую часть тела ей не отдают.

Андрея Тырышкина из деревни Издревая нашли в 2021 году закопанным недалеко от местного кладбища. Без головы. Часть тела потом тоже где-то обнаружил, но она несколько месяцев на экспертизе. Сестра жертвы Ольга боится, что дело замнут, несмотря на то, что есть подозреваемый.



Тырышкин пропал летом 2021 года, пишет «КП-Новосибирск». О том, что его увела компания людей, родственникам сообщил 22 июня его друг. Толпу зафиксировали камеры видеонаблюдения: сибиряка с голым торсом вывели на улицу, у одного из мужчин в руках был обрез.

Сестра пропавшего обратилась в полицию и привлекла волонтеров. Поиски длились почти два месяца, а «мужчина с обрезом» был задержан. «Он рассказал, что выстрелил в моего брата», — сообщила женщина журналистам.

Односельчане Тырышкина также рассказали Ольге, что видели мужчин с видеозаписи около кладбища. Она сообщила об этом следователям — после долгих поисков они там действительно нашли тело.

«Мы поехали на опознание. Нам сказали, что тело было найдено без головы. Муж опознал Андрея по ногтям на ногах. Они у него большие, волнистые и грибковые. Нам выдали справку, в которой судмедэксперты написали, что причина смерти не установлена. В той же бумажке добавили, что на теле были гнилостные разложения. Хоронить пришлось так, без головы», —говорит Ольга.

Затем женщине, по ее словам, сообщили, что череп брата на экспертизе, про обрез сказали, что он был самодельным, а пули — из воска и убить ими невозможно.

«Мне сообщили, что череп находится на экспертизе. Значит, его все-таки нашли где-то. Так почему не говорят где? Потом сказали, что обнаружили в черепе две дырки от пулевого ранения. Но это все слова, никаких бумаг мне не давали. Прошел почти год, а экспертизы еще идут. Мне еще раз, кстати, звонили. И сказали, что никаких дырок в черепе нет, что это ямки от ударов. Потом была новая версия. Позвонил следователь и сказал, что эти ямки из-за операции, которую мой брат делал из-за эпилепсии, и он мог умереть сам. Так он что, сам себе голову отрубил и закопал? А люди с обрезом, которые возле кладбища с лопатой бегали, — это совпадение?! Ощущение, что нас за дураков держат!» — возмущается собеседница издания.

Журналисты попытались связаться с адвокатом «мужчины с обрезом», но он отказал в комментарии. Сестра погибшего написала жалобу в прокуратуру — ей кажется, что кого-то выгораживают.