Пьяный житель Дудинки насмерть задавил свою трехмесячную дочь

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Трехмесячная девочка погибла в Дудинке Красноярского края. По версии следствия, на нее рухнул ее пьяный отец. В СК рассказали, что полицейские нашли его сидевшим на ребенке.

В ночь на 18 марта 28-летний житель Дудинке, находясь пьяным в ванной, навалился на трехмесячную дочь, лежавшую на полу. Девочка получила переломы ребер и скончалась на месте, сообщили в региональной прокуратуре.



Мать девочки в это время находилась в гостях у знакомых. Соседи, проживающие этажом ниже этажом, сообщили в аварийную службу о затоплении их ванной. После вскрытия квартиры полицейские нашли в ванной комнате мужчину, который сидел на ребенке, уточнили в СК РФ по Красноярскому краю.



«В ходе проверки будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению указанных действий, будет дана правовая оценка полноте и своевременности деятельности органов системы профилакти», — рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело возбуждено по по пункту «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего).

Семья на профилактическом учете в органах системы профилактики не состояла.