Видеосалон с зарубежными блокбастерами откроют в Иркутске

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В Иркутске открывается видеосалон, в котором будут демонстрировать популярные зарубежные фильмы. Первые показы запланированы на конец марта.

В иркутском торговом центре «Новый» на территории кинотеатра New Cinema откроется видеосалон, в котором будут показывать популярные зарубежные фильмы, передает «Верблюд в огне» со ссылкой на источник.

«Ориентировочно первые показы пройдут с 24 по 26 марта. На большом экране можно будет увидеть фильмы Джеймса Кэмерона „Титаник“ и „Аватар“, криминальную комедию Гая Ричи „Джентльмены“, а еще картины „Круэлла“ и „Тайна Коко“», — пишет издание.

C утра стоимость билетов составит 250 рублей, после 14:00 — 350 рублей.

Видеосалоны начали распространяться в Советском Союзе в конце 1970-х по мере того, как «выездные» граждане привозили из-за Железного занавеса иностранные видеомагнитофоны и кассеты. В 1986 году Совет Министров РСФСР предписал открыть их повсеместно. И это, как пишет журнал «Сеанс», было запоздалой реакцией на «стихийное и неконтролируемое распространение видео» в стране, которая сперва решила «запретами и наказаниями (в том числе и уголовными) оградить страну от «буржуазной заразы», а затем попыталась «сменить кнут на пряник».