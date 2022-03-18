Видеосалон с зарубежными блокбастерами откроют в Иркутске

© verbludvogne.ru
Видеосалон с зарубежными блокбастерами откроют в Иркутске
18 Мар 2022, 11:08

В Иркутске открывается видеосалон, в котором будут демонстрировать популярные зарубежные фильмы. Первые показы запланированы на конец марта.

В иркутском торговом центре «Новый» на территории кинотеатра New Cinema откроется видеосалон, в котором будут показывать популярные зарубежные фильмы, передает «Верблюд в огне» со ссылкой на источник.

«Ориентировочно первые показы пройдут с 24 по 26 марта. На большом экране можно будет увидеть фильмы Джеймса Кэмерона „Титаник“ и „Аватар“, криминальную комедию Гая Ричи „Джентльмены“, а еще картины „Круэлла“ и „Тайна Коко“», — пишет издание.

C утра стоимость билетов составит 250 рублей, после 14:00 — 350 рублей.

Видеосалоны начали распространяться в Советском Союзе в конце 1970-х по мере того, как «выездные» граждане привозили из-за Железного занавеса иностранные видеомагнитофоны и кассеты. В 1986 году Совет Министров РСФСР предписал открыть их повсеместно. И это, как пишет журнал «Сеанс», было запоздалой реакцией на «стихийное и неконтролируемое распространение видео» в стране, которая сперва решила «запретами и наказаниями (в том числе и уголовными) оградить страну от «буржуазной заразы», а затем попыталась «сменить кнут на пряник».


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
«Выгребла остатки из трех аптек»: новосибирцы пожаловались на перебои с инсулином «Выгребла остатки из трех аптек»: новосибирцы пожаловались на перебои с инсулином
Последние материалы
18 Мар, 14:04
Военнослужащий из Новосибирской области погиб в Украине
18 Мар, 13:49
Полки «Марии-Ра» разгромили в Новосибирске
18 Мар, 13:19
«Сибагро» остановит часть Кудряшовского свинокомплекса
18 Мар, 12:11
Тело новорожденной нашли в мусорном баке в Красноярске
18 Мар, 11:08
Видеосалон с зарубежными блокбастерами откроют в Иркутске
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования