Тело новорожденной нашли в мусорном баке в Красноярске
18 Мар 2022, 12:11
Тело новорожденной девочки нашли в мусорном баке на улице Славы в микрорайоне Красноярска Солнечный, сообщили в региональном управлении СК РФ.
Жители рассказали журналистам, что не замечали в доме беременных женщин в последнее время.
В Красноярске найдено тело младенца. Следственный комитет начал проверку.
Тело новорожденной девочки нашли в мусорном баке на улице Славы в микрорайоне Красноярска Солнечный, сообщили в региональном управлении СК РФ.
«В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения матери ребенка, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти младенца», — уточнили в ведомстве.
Младенец был завернут в полотенце. Тело нашел дворник, который и сообщил в правоохранительные органы, узнал НГС24.
Жители рассказали журналистам, что не замечали в доме беременных женщин в последнее время.
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