«Сибагро» остановит часть Кудряшовского свинокомплекса

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Новосибирское АО «Кудряшовское» (входит в АО «Сибагро») остановит одну из трех ферм. Там будет проведена санация — обновление производства.

«Кудряшовский» мы ставим на санацию. У нас там два подразделения: Криводановка и Колывань. В Криводановке [остановим производство] на санацию, а Колывань — это новый комплекс, он работает», — сказал председатель правления «Сибагро» Андрей Тютюшев «Интерфаксу».



Обновление производства займет около 10 месяцев, стоимость пока не определена.

Санация производства на предприятиях «Сибагро» традиционно проходит в несколько этапов: помещение освобождают от животных, затем проводится полная дезинфекция. При необходимости выполняется ремонт зданий. После этого завозится новое поголовье свиней. Обычно этот процесс занимает около года.

АО «Кудряшовское» зарегистрировано в 2001 году. Это крупнейшее предприятие по производству свинины в Новосибирской области. Мощности свинокомплекса включают в себя три свиноводческие фермы (одна в Криводановке и две в Колывани), собственный комбикормовый завод и растениеводческое подразделение. Выручка компании в 2020 году составила 5,9 млрд рублей, чистая прибыль — 1,3 млрд рублей.

«Сибагро» — вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в Томске в 2000 году. Объединяет 14 животноводческих и мясоперерабатывающих предприятий в Уральском, Сибирском, Центральном и Дальневосточном федеральном округах.