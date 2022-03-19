Дистанционное оформление больничного отменили в Новосибирской области

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В Новосибирской области отменили порядок оформления больничного, позволяющий его открыть без посещения медучреждения. Такая возможность была создана для пациентов с ОРВИ и коронавирусом.

Приказ, которым Министерство здравоохранения РФ в начале февраля разрешило пациентам с коронавирусом, гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями оформлять листки нетрудоспособности дистанционно после консультации по телефону или видеосвязи, действовал до 15 марта.



Как уточнил минздрав Новосибирской области, теперь, чтобы открыть или закрыть больничный, таким пациентам нужно увидеться с врачом лично.

«Для получения больничного листа необходим либо очный визит к врачу, либо врач приедет на дом. Только после осмотра устанавливается срок временной нетрудоспособности и оформляется больничный. Закрыть больничный дистанционно тоже больше нельзя. Для этого также необходим осмотр врача-специалиста», — прокомментировала главный специалист по внебольничной помощи Новосибирской области Анастасия Шуркевич

Но правило, разрешающее выписывать пациента без повторного ПЦР-теста, если он клинически здоров, а время лечения составляет более 7 дней, продолжает действовать.

Количество обращений по поводу ОРВИ и коронавируса сократилось в несколько раз, отмечают медики. В поликлинике № 1, заместителем главного врача которой работает Анастасия Шуркевич, на пике «пятой волны» в сутки принимали до 400 вызовов на дом: «Нагрузка на [каждую инфекционную] бригаду была — 50−60 пациентов в сутки. Сегодня — в районе 15 [вызовов]. Все их можно уже в течение первой половины дня обслужить».

Все поликлиники региона переходят к плановому режиму работы: началась диспансеризация, профосмотры. При ухудшении эпидемической ситуации перейти на усиленный режим работы система здравоохранения Новосибирской области сможет за несколько часов, говорят в минздраве.