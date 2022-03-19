14-летняя девочка пропала в Иркутске

Восьмиклассница из Иркутска ушла в школу 18 марта и не вернулась домой. Ее разыскивает полиция.

Мать 14-летней девочки обратилась в полицию с заявлением о пропаже ребенка. «Женщина рассказала, что накануне днем дочь ушла в школу и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Оперативники выяснили, что на уроках девочки не было», — говорится в сообщении полиции.



Рост разыскиваемой 155 см, среднего телосложения, европейского типа лица, волосы русые, стрижка каре. Несовершеннолетняя была одета в шапку и куртку на замке бежевого цвета до середины бедра, белую школьную рубашку и черную юбку. На ногах ботинки на платформе черного цвета.

На розыск восьмиклассницы мобилизованы наряды полиции.