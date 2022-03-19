Девочка из Красноярска выстрелила себе в голову, играя с автоматом
© Прокуратура Красноярского края
12-летняя девочка из Красноярска получила огнестрельное ранение подбородка и перелом челюсти во время игры с автоматом Калашникова.
По данным прокуратуры Красноярского края, вечером 18 марта у себя дома была травмирована 12-летняя девочка.
«Малолетняя играла с охолощенным автоматом Калашникова, который находился в свободным доступе и принадлежал ее 22-летнему двоюродному брату. Девочка подставила к подбородку ствол огнестрельного оружия, в нем находился холостой патрон, нажала на курок и произошел выстрел», — говорится в сообщении ведомства.
Ребенка доставили в больницу, у нее перелом нижней челюсти, состояние стабильное.
Проводится проверка, известно, что семья на профилактическом учете не состояла.
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