Девочка из Красноярска выстрелила себе в голову, играя с автоматом

© Прокуратура Красноярского края
Девочка из Красноярска выстрелила себе в голову, играя с автоматом
19 Мар 2022, 09:26

12-летняя девочка из Красноярска получила огнестрельное ранение подбородка и перелом челюсти во время игры с автоматом Калашникова.

По данным прокуратуры Красноярского края, вечером 18 марта у себя дома была травмирована 12-летняя девочка.

«Малолетняя играла с охолощенным автоматом Калашникова, который находился в свободным доступе и принадлежал ее 22-летнему двоюродному брату. Девочка подставила к подбородку ствол огнестрельного оружия, в нем находился холостой патрон, нажала на курок и произошел выстрел», — говорится в сообщении ведомства.

Ребенка доставили в больницу, у нее перелом нижней челюсти, состояние стабильное.

Проводится проверка, известно, что семья на профилактическом учете не состояла.


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