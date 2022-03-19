Полиция задержала активистку в центре Новосибирска

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Новосибирская активистка Яна Дробноход задержана на площади Ленина. Ей вменили проведение пикета в период ограничений, на котором она выражала свое мнение при помощи надписей на одежде.

Женщина кормила голубей, когда к ней подошли несколько сотрудников полиции. Ей вменили проведение пикета в период ограничительных мер, мотивируя решение тем, что на ее одежде имелись надписи, следует из размещенного активистами видео.



«В настоящий момент вы проводите публичное мероприятие в форме одиночного пикета. У вас имеется наглядная агитация на головном уборе, футболка соответствующая, бейджик соответствующий. Вы выражаете свое публичное мнение, что приравнивается к проведению публичного мероприятия в форме одиночного пикета. В соответствии с постановлением правительства Новосибирской области №72 все публичные и массовые мероприятия у нас запрещены», — сказал женщине человек в полицейской форме.

Сначала Дробноход вынудили застегнуть куртку, чтобы не было видно футболку с надписью, а затем увели в автозак.

Активисты также сообщают о задержании за пикет с плакатом на площади Ленина Зинаиды Горбатенко

UPD: Дробноход вменяют нарушение режима повышенной готовности (ст. 20.6.1 КоАП) в связи с тем, что на ней не было маски, пишет ОВД-Инфо**.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».