Полиция задержала активистку в центре Новосибирска
Новосибирская активистка Яна Дробноход задержана на площади Ленина. Ей вменили проведение пикета в период ограничений, на котором она выражала свое мнение при помощи надписей на одежде.
Женщина кормила голубей, когда к ней подошли несколько сотрудников полиции. Ей вменили проведение пикета в период ограничительных мер, мотивируя решение тем, что на ее одежде имелись надписи, следует из размещенного активистами видео.
«В настоящий момент вы проводите публичное мероприятие в форме одиночного пикета. У вас имеется наглядная агитация на головном уборе, футболка соответствующая, бейджик соответствующий. Вы выражаете свое публичное мнение, что приравнивается к проведению публичного мероприятия в форме одиночного пикета. В соответствии с постановлением правительства Новосибирской области №72 все публичные и массовые мероприятия у нас запрещены», — сказал женщине человек в полицейской форме.
Сначала Дробноход вынудили застегнуть куртку, чтобы не было видно футболку с надписью, а затем увели в автозак.
Активисты также сообщают о задержании за пикет с плакатом на площади Ленина Зинаиды Горбатенко
UPD: Дробноход вменяют нарушение режима повышенной готовности (ст. 20.6.1 КоАП) в связи с тем, что на ней не было маски, пишет ОВД-Инфо**.
**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».