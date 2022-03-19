Конкурент IKEA открывает магазин в Новосибирске
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Магазин сети Hoff планируется открыть в Новосибирске 21 марта. Концепция гипермаркета близка к IKEA, приостановившей продажи.
Гипермаркет Hoff в левобережье Новосибирска планируется открыть 21 марта, следует из данных на сайте сети.
Hoff — одна из крупнейших российских мебельных сетей. Ее создали Михаил Кучмент и Александр Зайонц, в прошлом оба топ-менеджеры и совладельцы «М.Видео», писал РБК.
Сеть, по данным сайта компании, насчитывает около 60 магазинов, работающих в различных форматах. В компании более 5500 сотрудников. Помимо мебели, компания торгует товарами для дома — текстилем, посудой.
Новосибирский магазин был построен недалеко от ИКЕА.
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