Новый начальник ГУФСИН по Новосибирской области приехал из Архангельска
Алан Купеев назначен начальником ГУФСИН России по Новосибирской области. Ранее он возглавлял управление ФСИН по Архангельской области.
Полпред президента РФ по Сибири Анатолий Серышев встретился с начальником новосибирского ГУФСИН Аланом Купеевым, сообщает полпредство.
В рамках встречи отдельное внимание было уделено вопросам производственной деятельности учреждений ФСИН и мерам по повышению эффективности организации трудовой адаптации осужденных, отмечается на сайте полпредства. Также речь шла об «обеспечении законных прав и свобод» заключенных.
Алан Купеев Борисович родился 22 августа 1965 года в городе Алагире Республики Северная Осетия – Алания. В 1994 году окончил Юридический институт МВД России, в 1998 году – Академию МВД России. Работу в уголовно-исполнительной системе начал с должности контролера следственного изолятора № 1 ОИТУ МВД СОАССР в январе 1987 года. С июля 2015 года назначен временно исполняющим обязанности начальника УФСИН по Архангельской области, в марте 2016 года возглавил управление.