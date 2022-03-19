Новый начальник ГУФСИН по Новосибирской области приехал из Архангельска

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Новый начальник ГУФСИН по Новосибирской области приехал из Архангельска
19 Мар 2022, 14:52

Алан Купеев назначен начальником ГУФСИН России по Новосибирской области. Ранее он возглавлял управление ФСИН по Архангельской области.

Полпред президента РФ по Сибири Анатолий Серышев встретился с начальником новосибирского ГУФСИН Аланом Купеевым, сообщает полпредство.

В рамках встречи отдельное внимание было уделено вопросам производственной деятельности учреждений ФСИН и мерам по повышению эффективности организации трудовой адаптации осужденных, отмечается на сайте полпредства. Также речь шла об «обеспечении законных прав и свобод» заключенных.

Алан Купеев Борисович родился 22 августа 1965 года в городе Алагире Республики Северная Осетия – Алания. В 1994 году окончил Юридический институт МВД России, в 1998 году – Академию МВД России. Работу в уголовно-исполнительной системе начал с должности контролера следственного изолятора № 1 ОИТУ МВД СОАССР в январе 1987 года. С июля 2015 года назначен временно исполняющим обязанности начальника УФСИН по Архангельской области, в марте 2016 года возглавил управление.


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