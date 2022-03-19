Потепление с метелями ожидается в Новосибирской области

© pixabay.com
Потепление с метелями ожидается в Новосибирской области
19 Мар 2022, 15:26

Температуру около нуля и снег обещают синоптики новосибирцам в ближайшие дни.

20−21 марта в Новосибирской ожидается -1…-6 днем. Ночные температуры могут опуститься до -7…-14 и местами до -20, сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

Во вторник 22 марта будет 0…-5 днем и -5…-10 ночью.

20−22 марта ожидается снег, 21−22 — метели. На дорогах гололедица.


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