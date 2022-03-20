Молоко в картонных упаковках может пропасть из новосибирских магазинов

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Новосибирские производители молока столкнулись с проблемами в закупке тары. Одному из крупнейших российских производителей картонных емкостей отказались поставлять финское сырье.

«Приостановление поставок в регион отдельных видов упаковочных материалов, производящихся за рубежом, заставило молокопереработчиков искать как альтернативные пути приобретения этих материалов, так и прорабатывать возможности перехода на новые виды упаковки», — говорится в сообщении областного минсельхоза.



В пресс-релизе нет подробностей о том, каких именно упаковок могут лишиться компании. Но, по словам коммерческого директора ЗАО Племзавод «Ирмень» Павла Иваровского, петербургский завод по производству картонной упаковки «Элопак» объявил, что не сможет выпустить тару, потому что финский производитель картона отказался поставлять его на завод.

«Обычно мы заказываем на два месяца. Однако на днях нам пришло письмо, что предприятие не может поставить заказ, так как финский производитель картона отказался его поставлять на завод», — сказал Иваровский сайту Infopro54.

Российское АО «Элопак» было учреждено одноименной финской корпорацией.

«Сейчас у нас запас картонной упаковки на полтора месяца. Бьем во все колокола и надеемся, что ситуацию все-таки удастся решить, — добавил Иваровский. — По нашей информации, вопрос ушел на федеральный уровень. На мой взгляд, „Элопак“, как предприятие, работающее на территории России, может выпускать упаковку на местном сырье. Просто нужно выстроить новые логистические цепочки. Главное, не затягивать решение этого вопроса, чтобы не пострадал конечный покупатель».

При этом упаковки из картона в России производит компания Tetra Pak, но они не подходят для оборудования «Ирмени», а продукция еще одной компании — ЗАО «Ламбумиз» — сейчас пользуется повышенным спросом. «Ирмень» еще заказывает упаковку в компании «Азимут» (Казахстан), но она также работает на финском картоне.

В сутки «Ирмень» производит около 130 тонн молока и молочной продукции — это около 25-30% потребности Новосибирска.

Пока поставщики видят выход из ситуации в увеличении объемов выпуска продукции в мягкой упаковке — полипаках. Но ряд участников рынка, как пишет издание, отметили, что далеко не у всех молокоперерабатывающих предприятий области есть оборудование, позволяющее разливать молоко в гибкую упаковку.