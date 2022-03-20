Четыре новосибирских электрички пустили по новому расписанию
© Наталья Гредина
В Новосибирской области изменилось расписание некоторых пригородных поездов. Решение объяснили ремонтом на путях.
«Расписание ряда пригородных поездов, курсирующих в Новосибирской области, изменится с 19 марта по 7 апреля в связи с проведением плановых ремонтных работ на пути. Корректировка во времени следования составит от 3 до 16 минут», — сообщили в АО «Экспресс-Пригород».
Изменения коснутся пригородных поездов по маршрутам «Новосибирск-Болотная», «Чулымская-Новосибирск», «Коченево — Новосибирск» и «Татарская-Барабинск».
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