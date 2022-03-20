Раздевшие 17-летнюю и истязавшие ее на видео жительницы Саянска получили условное
В Иркутской области две женщины признаны виновными в жестоком истязании несовершеннолетней. Ее раздели перед камерой, избили и облили зеленкой женщины, заявившие, что с ней якобы изменяли их мужья.
Суд признал двух жительниц Саянска виновными в истязании несовершеннолетней группой лиц (пункты «г, е» ч. 2 ст. 117 УК), самоуправстве (ч. 1 ст. 330 УК), нарушении неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 137) и клевете о том, что у пострадавшей есть заболевание, представляющим опасность для окружающих (ч. 4 ст. 128.1 УК). Об этом сообщили в СК РФ по Иркутской области.
«Следствием и судом установлено, что 6 августа 2021 года две женщины, находясь возле одного из домов по улице Ангарской в городе Зима, из чувства ревности причинили 17-летней девушке физические и психические страдания путем нанесения побоев, оскорблением нецензурной бранью, срыванием одежды, — рассказали в ведомстве. — Указанные действия осужденные снимали на видео, после чего видеозаписи распространили в сети Интернет».
В августе 2021-го сообщалось, что нападавшим было 29 и 33 года. Они раздели девушку, облили зеленкой и жестоко ее истязали, передавал «Аист». Женщины обвиняли несовершеннолетнюю в «в интимной близости с их супругами».
Телекомпания публиковала фрагмент допроса:
— Кто совершал действия? Кто раздевал, зеленкой мазал, стриг?
— Я.
— Кто на видео снимал?
— Олеся. Вторая девушка.
— Избивали?
— Лично я давала ей пинки под зад и один раз стукнула ее платьем по лицу.
— Избили?
— Не избили, а раздели догола, остригли почти налысо, облили зеленкой.
— А девочке сколько лет?
— 17.
— Вы знали на тот момент, что ей 17 лет?
— Да.
— За что вы так сделали с ней?
— Ревность.
Суд приговорил женщин к 3 и 3,5 годам колонии условно.