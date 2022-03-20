Более 700 цыплят погибли при пожаре на новосибирской птицефабрике
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Пожар произошел на новосибирской птицефабрике. Погибли сотни цыплят.
Цех по содержанию цыплят в Искитимском районе на станции Евсино загорелся вечером 19 марта. На месте обнаружили «плотное задымление внутри птичника», сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
«В результате пожара повреждена транспортерная лента на общей площади 22 квадратных метра, 750 цыплят погибли», — рассказали в ведомстве.
Людей не было внутри здания.
В районе станции Евсино работают птицефабрики «Евсинская» и «Новосибирская». Они входят в агрохолдинг «Сибирский премьер», связанном с предпринимателем Андреем Чуркиным.
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