Более 700 цыплят погибли при пожаре на новосибирской птицефабрике

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Более 700 цыплят погибли при пожаре на новосибирской птицефабрике
20 Мар 2022, 08:53

Пожар произошел на новосибирской птицефабрике. Погибли сотни цыплят.

Цех по содержанию цыплят в Искитимском районе на станции Евсино загорелся вечером 19 марта. На месте обнаружили «плотное задымление внутри птичника», сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

«В результате пожара повреждена транспортерная лента на общей площади 22 квадратных метра, 750 цыплят погибли», — рассказали в ведомстве.

Людей не было внутри здания.

В районе станции Евсино работают птицефабрики «Евсинская» и «Новосибирская». Они входят в агрохолдинг «Сибирский премьер», связанном с предпринимателем Андреем Чуркиным.


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