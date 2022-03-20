Иркутский лейтенант с ножом вызвал секс-работницу и ограбил ее

Офицера из Иркутской области признали виновным в разбое. Он угрожал ножом девушке из-за телефона.

Лейтенанта ВС РФ Ивана Подчалимова обвинили по ч. 2 ст. 162 УК (разбой с применением оружия), говорится в карточке дела. Его с начала марта рассматривал Иркутский гарнизонный военный суд.

"Военнослужащий с помощью сети Интернет под видом клиента договорился о встрече с девушкой, оказывающей интимные услуги на дому. Прибыв на место, Подчалимов, угрожая ножом, похитил телефон потерпевшей", - рассказали подробности дела в телеграм-канале пресс-службы военных судов Сибири.



Суд приговорил лейтенант к трем годам условно с испытательным сроком в два года.

Решение пока не вступило в законную силу.