Иркутский лейтенант с ножом вызвал секс-работницу и ограбил ее
20 Мар 2022, 10:35
"Военнослужащий с помощью сети Интернет под видом клиента договорился о встрече с девушкой, оказывающей интимные услуги на дому. Прибыв на место, Подчалимов, угрожая ножом, похитил телефон потерпевшей", - рассказали подробности дела в телеграм-канале пресс-службы военных судов Сибири.
Офицера из Иркутской области признали виновным в разбое. Он угрожал ножом девушке из-за телефона.
Лейтенанта ВС РФ Ивана Подчалимова обвинили по ч. 2 ст. 162 УК (разбой с применением оружия), говорится в карточке дела. Его с начала марта рассматривал Иркутский гарнизонный военный суд.
"Военнослужащий с помощью сети Интернет под видом клиента договорился о встрече с девушкой, оказывающей интимные услуги на дому. Прибыв на место, Подчалимов, угрожая ножом, похитил телефон потерпевшей", - рассказали подробности дела в телеграм-канале пресс-службы военных судов Сибири.
Суд приговорил лейтенант к трем годам условно с испытательным сроком в два года.
Решение пока не вступило в законную силу.
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