Иркутский лейтенант с ножом вызвал секс-работницу и ограбил ее

20 Мар 2022, 10:35

Офицера из Иркутской области признали виновным в разбое. Он угрожал ножом девушке из-за телефона.

Лейтенанта ВС РФ Ивана Подчалимова обвинили по ч. 2 ст. 162 УК (разбой с применением оружия), говорится в карточке дела. Его с начала марта рассматривал Иркутский гарнизонный военный суд.

"Военнослужащий с помощью сети Интернет под видом клиента договорился о встрече с девушкой, оказывающей интимные услуги на дому. Прибыв на место, Подчалимов, угрожая ножом, похитил телефон потерпевшей", - рассказали подробности дела в телеграм-канале пресс-службы военных судов Сибири.

Суд приговорил лейтенант к трем годам условно с испытательным сроком в два года.

Решение пока не вступило в законную силу.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
«Выгребла остатки из трех аптек»: новосибирцы пожаловались на перебои с инсулином «Выгребла остатки из трех аптек»: новосибирцы пожаловались на перебои с инсулином
Последние материалы
20 Мар, 13:14
Новосибирский производитель оптических прицелов закупил заготовки в Китае
20 Мар, 12:07
Пенсионерка карабкалась на руках по новосибирской больнице до рентгена
20 Мар, 11:07
Двое погибли в ДТП при попытке скрыться от полиции в Новосибирске
20 Мар, 10:35
Иркутский лейтенант с ножом вызвал секс-работницу и ограбил ее
20 Мар, 08:53
Более 700 цыплят погибли при пожаре на новосибирской птицефабрике
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования