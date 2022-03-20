Двое погибли в ДТП при попытке скрыться от полиции в Новосибирске

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Серьезное ДТП произошло в Ленинском районе Новосибирска. Группа молодых людей попыталась скрыться от экипажа ДПС, двое погибли.

Водитель 1996 года рождения на автомобиле Lada Priora двигался в сторону улицы Забалуева около полуночи 20 марта. У дома №5 он не выполнил требование экипажа ДПС об остановке и попытался скрыться, рассказали в региональном управлении МВД.

«Через 200 метров мужчина не справился с управлением и совершил наезд на бетонный блок после чего произошло опрокидывание автомобиля в яму на участке дорожных работ», — рассказали в ведомстве.

Два пассажира машины скончались. Водителя госпитализировали с травмами различной степени тяжести.



В отношении водителя составлен протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). По данным паблика «Инцидент.Новосибирск», молодой человек мог быть пьян.