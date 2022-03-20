Пенсионерка карабкалась на руках по новосибирской больнице до рентгена

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Пожилая женщина была вынуждена карабкаться по лестнице на руках в одной из больниц Новосибирской области. В ней рентген находится на втором этаже, поэтому пациенты уже сталкивались с похожими проблемами. Видео.

Видео с бабушкой, которая была вынуждена карабкаться по ступенькам для того, чтобы сделать снимок перелома, опубликовало сообщество «АСТ-54». Оно было снято в Тогучинской центральной районной больнице.

«Людям, которым нужно сделать рентген снимок, приходится вот таким образом подниматься на второйой этаж. Лифта нет, помощи от медицинских работников нет», — рассказал подписчик.

«КП-Новосибирск» назвала ситуация для этой больницы «типичной».

«Там всю жизнь так! Просто шутка какая-то злая с рентгеном на втором этаже. Я помню, со сломанной ногой прыгала по ступенькам. Хирургия главное на первом этаже, а рентген на втором», — рассказала изданию читательница.

В ЦРБ сказали, что в здании больницы, построенном в 1974 году, лифт не предусмотрен. «Перенести рентген на первый этаж конструктивно и технически невозможно. Когда требуется сделать снимок маломобильному пациенту, с транспортировкой его на второй этаж помогают родственники», — добавили там.

Тогучинскую ЦРБ возглавляет Елена Рябчикова.