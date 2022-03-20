Новосибирский производитель оптических прицелов закупил заготовки в Китае

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Новосибирский приборостроительный завод закупил заготовки в Китае. Предприятие выпускает, в том числе дальномеры, тепловизоры и оптические прицелы.

АО «Новосибирский приборостроительный завод» объявил закупку 3 тыс. «оптических заготовок». Сумма контракта составила 231 тыс. юаней (4,24 млн рублей), говорится на сайте госзакупок.

Копия контракта не опубликована. Но в карточке закупки указано, что производитель товаров находится в Китайской народной республике.

«Новосибирский приборостроительный завод» специализируется на выпуске оптических приборов, в том числе для вооруженных сил. По данным сервиса «Контур.Фокус», выручка компании в 2019 году (более поздних сведений нет) составила 6 млрд рублей, чистая прибыль — 575,7 млн.

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