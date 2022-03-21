Крыша гаража новосибирской больницы рухнула на машины медиков

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В Новосибирской области обрушился гараж одной их центральных районных больниц. Повреждены не мене трех машин.

Перекрытия рухнули в гараже Карасукской ЦРБ. Об этом сообщают «Вести.Новосибирск».

По словам главы района Александра Гофмана, предварительная причина обрушения в том, что одна из бетонных опор внутри гаража не выдержала нагрузки. Конструкции рухнули и придавили технику. При этом, как уточнил Гофман, снега на крыше гаража не было.

Чиновник утверждает, что ранее планировался ремонт перекрытий, но его не успели сделать. Пострадали две машины «не для обслуживания населения, а для использования служебных задач больницы», утверждает Гофман.

При этом, как пишут «Вести», со ссылкой на имеющиеся в редакции фотографии, повреждены не менее трех автомобилей УАЗ.

В МЧС сказали, что об обрушении им никто не сообщил.

Карасукская ЦРБ подотчетна минздраву Новосибирской области. Ее возглавляет Александр Лидер.