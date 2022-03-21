Цеха загорелись в колонии в Красноярском крае

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Пожар произошел в ИК-7 в Красноярском крае. Горели деревообрабатывающий и швейный цеха. Причина происшествия уточняется.

Пожар начался в 20:10 крск на территории промзоны ИК-2 в селе Арейское Емельяновского района. «Произошло возгорание сушильной камеры деревообрабатывающего цеха, кровли швейного цеха. Площадь пожара — 1200 кв. м», — говорится в сообщении на сайте ГУФСИН региона.



В 23:57 пожар локализован. Сообщается, что пострадавших нет. Причина возгорания уточняется.

ИК-7 — исправительная колония строгого режима. Предназначена для содержания мужчин, впервые осужденных к лишению свободы.

Прокуратура Красноярского края проводит проверка по факту возгорания. «По результатам будет дана оценка правилам соблюдения охраны труда и обеспечения пожарной безопасности», — сообщили в ведомстве.