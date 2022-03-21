Свалка опасных литиевых батарей обнаружена на охраняемой природной территории в Иркутске

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Свалка опасных литиевых батарей обнаружена на охраняемой природной территории в Иркутске
21 Мар 2022, 07:07

Уголовное дело возбуждено в Иркутске по факту загрязнения почв охраняемой природной территории. Там была обнаружена свалка литиевых батарей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов), сообщает СК по Иркутской области.

«На особо охраняемой природной территории местного значения „Птичья гавань“ незаконно были размещены отходы 2 класса опасности — литиевые батареи в количестве 10 тонн, — говорится в сообщении следствия. — Ущерб, причиненный почве в связи с загрязнением ее химическими веществами медью, цинком, серой, свинцом, оловом составил 1,3 млн рублей».

Дело возбуждено по материалам Байкальской природоохранной прокуратуры. По данным ведомства, на территории «Птичьей гавани» произрастают более 300 видов растений, обитают свыше 200 видов животных, многие из которых включены в Красные книги Российской Федерации и Иркутской области.

«Во исполнение представления, внесенного Западно-Байкальским межрайонным природоохранным прокурором, органом местного самоуправления принимаются меры к рекультивации загрязненной почвы, установке дополнительных информационных аншлагов, системы видеонаблюдения, усилению контроля за передвижением транспортных средств, подготовке программы развития», — говорится в сообщении прокуратуры.

Территория полностью очищена от опасных отходов, добавили в ведомстве. 


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