Общественник рассказал об «абсурде» реформы маршрутной сети Новосибирска

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Реформа маршрутной сети общественного транспорта Новосибирска достигла «апогея абсурда», считает общественник Дмитрий Кречетов. Он проанализировал ситуацию на примере Советского района.

Кречетов рассуждает о новых маршрутах в правобережной части Советского района Новосибирска. Тайга.инфо перепечатывает его пост, опубликованный во «ВКонтакте».

Транспортная реформа маршрутной сети Новосибирска достигла своего апогея. К сожалению, это «апогей абсурда». То, что произошло, выглядит как новости «Панорамы», но это состоявшийся факт.

Ранее я писал про новую схему 23-го маршрута, а до этого несколько лет петлями ходили 7-я маршрутка и одноимённый автобус. Эти маршруты уже давно прозвали «экскурсионными», на форумах народ шутил, что надо сделать один маршрут, охватывающий весь район целиком. Шутки обернулись реальностью. Ну почти.

С марта заработали два новых кольцевых маршрута №65 и 65А. Схема у них одинаковая, отличаются только направлением движения. И эти два маршрута охватывают правобережную часть Советского района практически полностью! Исключение только две улицы — проспект Коптюга и Пирогова — Ильича, а также маленький удалённый поселок Кирова. Остальное все в пешеходной доступности 65-го автобуса живут 90% жителей правобережья Советского района. Только вот толку от этого немного.

В выходной день я прокатился по 65-му маршруту от Нижней Ельцовке (ост. Экваторная) до Верхней Зоны (ост. Цветной проезд), то есть по самому востребованному направлению для жителей Нижней Ельцовки. По пути я засек время до ключевых промежуточных пунктов. На первой картинке наглядно показано: практически везде время в пути стало в два раза больше, чем по пока действующим и уже отмененным прямым маршрутам (а в 2023-м году все дублирующие маршруты планируется отменить). При этом замер времени был сделан в выходной день, когда дороги были свободны. В час пик из-за пробок это время еще больше и вполне может сравняться с временем пути пешком.

Результат вполне предсказуемый: автобус ходит пустой и более-менее заметный пассажиропоток наблюдается только на коротком отрезке от Нижней Ельцовки до Благовещенки (здесь он прямой и безальтернативный). Я ожидал, что также 65-й будет собирать пассажиров от улицы Демакова до Верхней Зоны, ибо на этом участке он как раз самый быстрый (в два раза быстрее 23 и даже чуть быстрее 325). Но, видимо, из-за непредсказуемых интервалов, пока его никто не ждет. Проехал уже два раза — на Демакова никто вообще не садился. То есть адекватной альтернативы испорченному в прошлом году 23-му маршруту жителям Демакова — Полевой так и не появилось.

Что касается новой схемы 23-го маршрута, то помимо сильного удлинения времени в пути, она также привела к тому, что на направлении микрорайон Щ—Верхняя Зона теперь ходит четыре полностью дублирующих друг друга маршрута автобусов (не считая маршруток и редкоходящих).Из-за этого даже в час пик часто ходят пустыми. Например, регулярно можно наблюдать, когда в течении 1—2 минут проходят автобусы №109, 139, 23 и 72. При этом последний идет совершенно пустой (в нем 1—2 пассажира). Разумеется, это крайне негативно сказывается на экономике перевозок.

Видимо, именно по этой причине 72-й маршрут последнее время стал опять регулярно пропускать рейсы. Ему хуже всего, остальные хоть как-то держатся за счет «дальних» пассажиров, а у 72-го их в значительных объемах просто нет. Да, запланированный перевод 23-го и 72-го маршрутов на муниципальный контракт до сих пор откладывается. И в свете последних событий скорее всего не состоится вообще. А значит предприятию придется как-то выживать своими силами, занимаясь «оптимизацией».