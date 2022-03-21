Обыск начался у кузбасского журналиста Андрея Новашова

© facebook.com. Андрей Новашов
Обыск начался у кузбасского журналиста Андрея Новашова
21 Мар 2022, 10:20

Полицейские пришли к кузбасскому журналисту Андрею Новашову. Провластный телеграм-канал, который связывали с центром «Э», утверждает, что речь идет об уголовном деле.

Обыск начался у журналиста Сибирь. Реалии* Андрея Новашова в Кемеровской области. Об этом Тайге.инфо сообщили его знакомые. Правозащитному проекту Gulagu.net также стало известно об обысках.

«Силовики продолжают давить тех, кто в Кузбассе разоблачал пыточный конвейер», — отмечается в сообщении.

На звонки редакции Новашов не ответил. Последний раз он был в мессенджерах 14 часов назад.

Информацию подтвердил телеграм-канал «Кузбасс без цензуры», который, как писала Тайга.инфо, может быть связан с центром «Э» регионального управления МВД. Его авторы утверждают, что в отношении Новашова «возбуждено уголовное дело за его деятельность в интернете, проводятся обыска» (орфография сохранена).

Андрей Новашов также писал для Тайги.инфо. Его последний текст — интервью с майором МВД Александром Малыгиным. Тот говорил об отношении начальства к рядовым сотрудникам, объяснил, почему его коллеги не рискуют применять оружие даже в критической ситуации, прокомментировал отношении сотрудников к митингующим и усомнился в том, что центр «Э» нужен полиции.

*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
«Выгребла остатки из трех аптек»: новосибирцы пожаловались на перебои с инсулином «Выгребла остатки из трех аптек»: новосибирцы пожаловались на перебои с инсулином
Последние материалы
21 Мар, 10:20
Обыск начался у кузбасского журналиста Андрея Новашова
21 Мар, 09:31
Российский поставщик тары для молока поможет оставшимся без упаковок новосибирским производителям
21 Мар, 09:30
Новосибирские власти отложили отмену масочного режима
21 Мар, 09:17
14-летний подросток из Новосибирской области подозревается в ложных сообщениях о минировании
21 Мар, 08:21
Секс-работницы повысят цены на услуги в Красноярске
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования