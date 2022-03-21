Секс-работницы повысят цены на услуги в Красноярске

© pixabay.com

Секс-работницы Красноярска запланировали повысить цены на свои услуги. Повышение связано с подорожанием контрацептивов, аренды и снижением спроса.

Пиар-менеджер форума секс-работников Марина Авраменко рассказала «Проспекту Мира», что конкретная величина повышения стоимости услуг пока известна, сейчас этот вопрос на стадии обсуждения.



Цены поднимут из-за низкого спроса на услуги. Февраль и март всегда считались неудачными для заработка месяцами, а теперь ситуация может только ухудшиться.

Кроме того, повышение связано с подорожанием контрацептивов и арендной платы.

«Может, на 500 рублей увеличат плату, может, в два раза, — говорит пиар-менеджер. — Мы прогнозируем, что спрос будет снижаться, а из-за стоимости арендной платы девушки будут вынуждены повышать цены на услуги».

Способы оплаты секс-услуг не изменятся, по-прежнему можно будет оплатить наличными или картой.