14-летний подросток из Новосибирской области подозревается в ложных сообщениях о минировании

21 Мар 2022, 09:17

14-летний подросток из Барабинска Новосибирской области подозревается в заведомо ложных сообщениях о минировании школ и ТЦ. В ФСБ говорят, что мальчик отправлял их в 11 регионов России.

Уголовное дело возбуждено по фактам сообщений о минировании школ и торговых центров в Новосибирской области и еще в 10 регионах России. Под подозрение попал 14-летний житель Барабинска, пишет тг-канал новосибирского правительства.

Со ссылкой на ФСБ сообщается, что подросток в январе 2022 года «направил более 20 анонимных электронных сообщений с угрозами минирования на электронные почтовые ящики торговых центров и общеобразовательных учреждений».

Родителей несовершеннолетнего могут также привлечь к административной ответственности.

По данным властей, с начала 2022 года на территории Новосибирской области зафиксировано поступление по техническим каналам связи с зарубежных серверов свыше 70 веерных рассылок с угрозами совершения террористических актов. Возбуждено 48 уголовных дел. Реальные сроки с отбыванием в колонии общего режима получили двое жителей региона.


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