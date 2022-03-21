Застрелившего при самообороне авторитетного бизнесмена новосибирца освободили от наказания

© vk.com

Суд в Новосибирске вынес приговор по делу о громком убийстве авторитетного бизнесмена Андраника Мурадяна в центре города. Присяжные решили, что подозреваемый защищался от агрессивных действий Мурадяна, которого, по словам источников Тайги.инфо, знали в криминальном мире как Андо. Он мог заниматься выдачей займов и быть связан с ОПС «Первомайские».

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу об убийстве Мурадяна 21 марта, говорится в карточке дела на сайте суда. Ему дали год ограничения свободы и освободили от наказания из-за истечения сроков давности, передает «КоммерсантЪ-Сибирь».

Андраника Мурадяна расстреляли 25 июня 2019 года на улице Гоголя. В преступлении обвинили Николая Квочкина, которого задержали в Кемерове.

Квочкина подозревали по ч. 1 ст. 105 УК (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК (незаконные приобретение и ношение оружия, боеприпасов). Его поместили в СИЗО.

Источники Тайги. инфо рассказывали, что Андраника Мурадяна в криминальных кругах знали как Андо. Он был посредником в выдаче займов, и некоторые собеседники связывали его с ОПС «Первомайские». Ссуды давались, ориентировочно, под 20% в месяц. Николай Квочкин мог занять около 200 тыс. рублей, и в итоге у его многочисленной семьи забрали единственное жилье — именно этот мотив убийства некоторое время и рассматривало следствие, утверждали источники редакции.

По ходатайству обвиняемого дело рассматривала коллегия присяжных. Все шесть заседателей решили, что Николай Квочкин защищался от агрессивных действий потерпевшего.

Обвиняемый рассказал суду, что давно рассчитался с кредитором, но тот продолжал требовать деньги и угрожал ему и родным расправой. По словам Квочкина, 25 июня 2019 года Мурадян и двое его спутников силой усадили мужчину в свой автомобиль и по­обещали увезти в лес для расправы. Из сумки бизнесмена, которая лежала в салоне машины, обвиняемому удалось незаметно взять пистолет — ростовщика он застрелил из его же оружия.

Обвинения по решению присяжных переквалифицировали на ст. 108 УК (превышение пределов самообороны). Присяжные также признали Квочкина невиновным по эпизоду с приобретением оружия.

Бывший сотрудник уголовного розыска ГУ МВД по Новосибирской области, капитан полиции Станислав Кульков, говорил Тайге.инфо, что по Андо велась «планомерная оперативная работа». Он нашел несколько пострадавших от возможного вымогательства, но никто не хотел становиться потерпевшим, опасаясь за свою жизнь. Кулькову, по его словам, удалось сфотографировать Андо в компании сотрудников правоохранительных органов. Позже оперативника уволили, на него завели уголовные дела.

Читайте также: «Рэкет и оргпреступность. Что стоит за стрельбой в левобережье Новосибирска»