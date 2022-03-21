«Русская IKEA» открылась в Новосибирске

© Тайга.инфо
«Русская IKEA» открылась в Новосибирске
21 Мар 2022, 12:54

Магазин сети Hoff открылся в Новосибирске 21 марта. Он построен практически напротив приостановившей работу шведской IKEA.

21 марта в левобережье Новосибирска заработал магазин сети Hoff, торгующей товарами для дома.

Гипермаркет был построен на улице Мира, почти напротив IKEA. Площадь магазина, согласно данным на сайте компании, свыше 10 тыс. кв. метров.

В нем представлена мебель, посуда, хозтовары, домашний текстиль. За счет близости ассортимента сеть сравнивают с IKEA.

Hoff принадлежит компании «Домашний интерьер», которой владеет кипрская «Кресорко Энтерпрайзис Лимитед». Корпорацию основали Михаил Кучмент и Александр Зайонц, в прошлом оба топ-менеджеры и совладельцы «М.Видео». Выручка «Домашнего интерьера» в 2020 году составила 34,9 млрд рублей, чистая прибыль — 1 млрд.

Сеть Hoff, по данным сайта компании, насчитывает около 60 магазинов, работающих в различных форматах. В компании более 5500 сотрудников. 


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«Русская IKEA» открылась в Новосибирске
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