Тетради и рюкзак пропавшей в Иркутске восьмиклассницы нашли в урне у облправительства

21 Мар 2022, 12:54

В Иркутске продолжаются поиски пропавшей 14-летней Любови Воронцовой. Восьмиклассница исчезла 18 марта. А теперь ее вещи нашли у мемориала «Вечный огонь» рядом с областным правительством.

«Следователи установили, что днем 18 марта девочка ушла в школу, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно, на уроках ее не было. Вечером того же дня восьмиклассница находилась в районе мемориала „Вечный огонь“, откуда направилась к памятнику Якова Похабова. Далее маршрут движения несовершеннолетней заканчивается в районе набережной, — рассказали в СК. — В ходе производства следственных действий около мемориального памятника „Вечный огонь“, расположенного за зданием Иркутской [областной] администрации, в урне, находящейся возле памятника, изъяты школьные тетради, рюкзак».

В поисках участвую около 200 человек, среди которых волонтеры и силовики.

Рост разыскиваемой 155 см, среднего телосложения, европейского типа лица, волосы русые, стрижка каре. Несовершеннолетняя была одета в шапку и куртку на замке бежевого цвета до середины бедра, белую школьную рубашку и черную юбку. На ногах ботинки на платформе черного цвета.

Всех, кто обладает новой значимой информацией о пропавшей девушке просят сообщить в полицию по телефонам: 02, 8(3952) 21-69-40, 24-24-66, 89500808864, 89041466363 либо 8(3952)21-78-88 (бюро регистрации несчастных случаев ГУ МВД России по Иркутской области).


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