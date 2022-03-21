Роспотребнадзор отменил медицинские маски в поездах

© Кирилл Канин

В российских поездах частично отменили медицинские маски на фоне пандемии коронавируса. При этом их использование на объектах массового скопления, подотчетных РЖД, носит рекомендательный характер.

«Поскольку эпидемическая ситуация стабилизировалась, постепенно снимаются действующие ограничения в поездах и на вокзалах российских железных дорог, — сообщил телеграм-канал „Российских железных дорог“. — Например, отменяется обязательное требование замерять температуру тела пассажиров в ходе поездки на поезде, а также им больше не надо носить маски и соблюдать социальное дистанцирование в вагонах-бистро и в вагонах-ресторанах».

В то же время, судя по опубликованному постановлению Роспотребнадзора, соблюдение масочного режима работниками пассажирского комплекса остается обязательным. А использование масок пассажирами на объектах «массового сосредоточения людей». носит рекомендательный характер.