Люди в белых маскхалатах похитили иркутянина и пытали его из-за денег
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В Иркутской области похитили мужчину около детского сада. На него напали люди в маскировочных халатах.
«14 марта в вечернее время около детского сада
Подозреваемых позже удалось задержать. Им предъявлены обвинения по пунктам «а, з» ч. 2 ст. 126 УК (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений).
Иркутский районный суд отправил подозреваемых в СИЗО на два месяца.
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