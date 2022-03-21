Люди в белых маскхалатах похитили иркутянина и пытали его из-за денег

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Люди в белых маскхалатах похитили иркутянина и пытали его из-за денег
21 Мар 2022, 14:11

В Иркутской области похитили мужчину около детского сада. На него напали люди в маскировочных халатах.

«14 марта в вечернее время около детского сада в Ж К Луговое в поселке Марково четверо неизвестных лиц в белых маскхалатах похитили иркутянина и три дня удерживали его в подвальном помещении дома по улице Кольцова в Иркутске, — рассказали в региональном управлении СК РФ. — <…> Злоумышленники наносили побои мужчине, выдвигали требования передать им 10 млн рублей, похитили его документы, сотовый телефон и автомобиль Хонда Фит».

Подозреваемых позже удалось задержать. Им предъявлены обвинения по пунктам «а, з» ч. 2 ст. 126 УК (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений).

Иркутский районный суд отправил подозреваемых в СИЗО на два месяца.


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