Иркутский ритейлер расширяет поставки продуктов из Китая

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Иркутский ритейлер расширяет поставки продуктов из Китая
21 Мар 2022, 14:14

Крупнейший в Иркутской области ритейлер «Слата» намерен делать больше закупок в Китае. Цены на китайские товары, как ожидает компания, будут ниже, чем на аналогичные продукты из Европы.

«Что касается поставок из Китая, то и в этом направлении идет расширение. Производители Поднебесной готовы поставлять чай, консервацию, пиво, соусы и продукцию быстрого приготовления во избежание дефицитов различных видов товаров на полке», — цитирует «Интерфакс» сообщение компании.

В «Слате» считают, что цены на китайские товары будут ниже цен на аналогичные продукты из Европы, но будут зависеть от курса валют, стоимости логистики, мер таможенного-тарифного регулирования.

«Мы максимально быстро переключаем поставки товаров из альтернативных стран — торговых партнеров России — это Китай, Иран, Южная Корея, Белоруссия, Киргизия, Узбекистан, стараясь сохранить широту ассортимента и предложить достойную замену», — отметила также руководитель отдела по связям с общественностью «Слаты» Яна Абалымова.

Торговая сеть «Слата» владеет супермаркетами «Слата» и дискаунтерами «ХлебСоль». За три недели повышенного спроса на товары (с 28 февраля по 20 марта) наблюдается рост трафика в сети супермаркетов «Слата» и дискаунтеров «ХлебСоль» на 11%, и среднего чека на 6%.


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