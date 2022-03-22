Роскачество назвало лучшие презервативы на фоне повышенного спроса

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В России резко вырос спрос на презервативы. Роскачество решило назвать лучшие, по его версии. Например, утверждается, что Contex могут порваться в конце срока годности.

По данным исследовательской группы DSM Group, с 28 февраля по 6 марта аптечные продажи презервативов выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В Wilberries продажи за март выросли на 170%, в Ozon — на 33%.

«Если же считать в денежном выражении, то, с учетом роста цен, в этом году россияне потратили на данную категорию товаров на 32% больше, чем год назад», — отметили в Роскачестве.



Организация составила рейтинг лучших товаров. На первом месте оказались презервативы Hasico, произведенные ООО «Кит» по заказу ООО «Хасико-Фарм» в России. «Изделия прочные, недеформированные, без повреждений. В их составе не выявлено превышения по содержанию формальдегида, тяжелых металлов и других опасных веществ. Презервативы не раздражают кожу и слизистые, не вызывают аллергических реакций, а также не изменяют кислотно-щелочной баланс слизистых оболочек», — уверен в Роскачестве.

На втором месте оказался таиландский Okamoto, на третьем — индийский in Time. На четвертом — еще одно изделие российского ООО «Кит» Torex.

На пятом месте оказался Vizit. Полные рейтинг доступен на сайт Роскачества.

А среди худших, по версии Роскачества, оказались российский «Гладиатор», «Гороскоп любви» и «Страсть» (Китай), «Гусарские» и Contex Classic (Таиланд).

«Превышено содержание цинка в презервативах „Гладиатор“, „Гороскоп любви“ и „Страсть“. Изопропанол, превышающий допустимые значения, выявлен в презервативах Contex и „Гусарские“. Это значит, что перечисленные выше изделия, скорее всего, вызовут раздражение и нарушат рН, — отметили в организации. — Презервативы Contex на момент испытаний не прошли тест по показателю относительного удлинения при разрыве до теплового старения — проще говоря, они могут порваться в конце срока годности, что особенно критично, если изделия покупаются про запас».