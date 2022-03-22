Эвакуация проводится на шахте «Листвяжная» в Кузбассе

Людей эвакуируют из кузбасской шахты «Листвяжная», где в ноябре 2021 года погибло более 50 человек.

Об эвакуации сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник. «Поступил сигнал об эвакуации на шахте, на место выехали два отделения горноспасателей», — сказал собеседник.



Mash пишет, что рабочие спускались в шахту и заметили превышение уровня газа, предположительно метана. Эвакуируются 134 человека.

UPD: По данным ТАСС, на поверхность выводят более 140 человек, семи шахтерам стало плохо во время эвакуации. На предприятии был сбой вентиляционной системы.

UPD (12:00 кем) Официальный комментарий министерства угольной промышленности Кузбасса о ситуации на шахте «Листвяжная»: «В 10:00 при плановом переходе с рабочего на резервный вентилятор главного проветривания (ВГП) произошла задержка на 8 мин, по регламенту такая задержка может составлять до 10 минут. В шахте было 142 человека. Для обеспечения безопасности принято решение о выводе горняков из шахты, угрозы для их жизни нет. Все работники вышли на поверхность, кроме тех которые остались на жизнеобеспечении шахты. Введен в действие план ликвидации аварии».

В ноябре 2021 года на шахте «Листвяжная» произошла авария. Под землей находились 285 человек. На поверхность самостоятельно выбрались более 200 человек, которые успели вытащить еще часть горняков. Погибли 46 работников предприятия и пять горноспасателей.

Сотрудники шахты ранее неоднократно жаловались на условия работы, говорили они Тайге.инфо. 29 ноября в Кузбассе ввели режим ЧС.

По статье о нарушении промбезопасности были арестованы 47-летний директор шахты Сергей Махраков, его 59-летний первый заместитель Андрей Молостов и 36-летний начальник участка Сергей Герасименок. По обвинению в халатности в СИЗО отправили главных госинспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина и Сергея Винокурова.

Также были арестованы председатель совета директоров АО ХК «СДС-Уголь», в которое входит «Листвяжная», Михаил Федяев, экс-гендиректор этой компании Геннадий Алексеев, ее технический директор Антон Якутов и главный инженер ООО «Шахта „Листвяжная“» Анатолий Лобанов. Их подозревают по ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия) и по ч. 3 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Генеральная прокуратура обвинила Ростехнадзор в массовых нарушениях, касавшихся проверок угольных объектов. Кроме того, ведомство внесло представление руководителю Сибирского управления Ростехнадзора Александру Мироненко.В декабре 2021-го должность покинул замруководителя Сибирского Ростехнадзора Михаил Сербинович. Он курировал горный надзор.