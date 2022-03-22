Подросток скончался в магазине в Омске

14-летний подросток скончался в Омске в магазине «Светофор». Проводится доследственная проверка.

21 марта в магазине «Светофор» внезапно скончался 14-летний мальчик.

«По предварительным данным, мальчик скончался от хронического заболевания, в настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти ребенка», — говорится в сообщении следствия.



Следственный комитет начал доследственную проверку.