Подросток скончался в магазине в Омске
22 Мар 2022, 09:35
«По предварительным данным, мальчик скончался от хронического заболевания, в настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти ребенка», — говорится в сообщении следствия.
14-летний подросток скончался в Омске в магазине «Светофор». Проводится доследственная проверка.
21 марта в магазине «Светофор» внезапно скончался 14-летний мальчик.
«По предварительным данным, мальчик скончался от хронического заболевания, в настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти ребенка», — говорится в сообщении следствия.
Следственный комитет начал доследственную проверку.
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