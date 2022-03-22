Тайга.инфо подала в суд на Роскомнадзор и Генпрокуратуру

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Тайга.инфо подала в суд на Роскомнадзор и Генпрокуратуру
22 Мар 2022, 09:53

Иск о признании неправомерными действий Роскомнадзора и Генпрокуратуры по блокировке Тайги.инфо подан в суд. Редакция выполнила требования регулятора, хотя и считает их незаконными, но доступ к ресурсу до сих пор ограничен.

Тайга.инфо подала иск о признании незаконными решений и действий Роскомнадзора и Генпрокуратуры РФ. Заявление зарегистрировано в Тверском районном суде Москвы.

В ночь на 1 марта около 04:00 по новосибирскому времени Роскомнадзор прислал Тайге.инфо уведомление о включении одного из онлайнов о ситуации в Украине в реестр запрещенных сайтов. Регулятор со ссылкой на требование Генпрокуратуры от 24 февраля утверждал, что в публикации была размещена «заведомо ложная общественно значимая информация, которая
создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности. В частности, информационные материалы о якобы нападении Россией на территорию Украины. Вместе с этим, по данным официальных источников РФ, в том числе Минобороны России указанная
информация не соответствует действительности».

Доступ ко всей Тайге.инфо был практически сразу заблокирован. Редакция удалила требуемый материал, о чем немедленно уведомила Роскомнадзор. Но доступ к сайту ограничен до сих пор, ведомство просто никак не ответило на многочисленные уведомления от редакции.

Более того, 9 марта редакция узнала, что в реестре запрещенных сайтов внесли вообще весь сайт, а не отдельную страницу. Это было сделано под предлогом требования Генпрокуратуры РФ №37−31−2022/Треб273−22. По этому поводу Тайга.инфо не получала вообще никаких уведомлений.

Редакция считает все эти действия незаконными и обратилась в суд. Помимо немедленного снятия блокировки, Тайга.инфо также просит суд признать незаконными требования Генпрокуратуры от 24 февраля и 9 марта.


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