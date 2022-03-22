Новосибирцы скупают китайские гаджеты и кнопочные телефоны
© vk.com/honorru
Новосибирцы удвоили спрос на китайские гаджеты, фиксируют аналитики МТС. Так, только продажи устройств Honor за первые две недели марта увеличились на 260%. Возрос интерес и к кнопочным телефонам.
Продажи смартфонов китайских брендов Huawei, Honor, Oppo, Vivo и Realme в Новосибирской области с 28 февраля по 13 марта выросли в два раза, сообщает МТС.
Продажи устройств Honor за первые две недели марта увеличились на 260%, Oppo и Vivo — на 230%, а Huawei и Realme — на 85%. Устройства Xiaomi остаются в дефиците с конца 2021 года.
«С конца февраля жители региона активно скупали самые популярные модели смартфонов Apple, Samsung и Xiaomi, а потом переключились на более бюджетные устройства, которые остались в наличии. То есть на рост популярности „китайцев“ в целом повлияло желание пользователей совершить покупку сейчас, не откладывая на потом», — комментируют в МТС.
Новосибирцы, которым нужна только голосовая связь, в условиях повышенного спроса предпочли купить кнопочный телефон вместо смартфона — за последние две недели продажи кнопочных телефонов выросли на 14%.
Новости из рубрики:
Последние материалы
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo
Мы "ВКонтакте"