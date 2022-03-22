Новосибирцы скупают китайские гаджеты и кнопочные телефоны

© vk.com/honorru
Новосибирцы скупают китайские гаджеты и кнопочные телефоны
22 Мар 2022, 10:24

Новосибирцы удвоили спрос на китайские гаджеты, фиксируют аналитики МТС. Так, только продажи устройств Honor за первые две недели марта увеличились на 260%. Возрос интерес и к кнопочным телефонам.

Продажи смартфонов китайских брендов Huawei, Honor, Oppo, Vivo и Realme в Новосибирской области с 28 февраля по 13 марта выросли в два раза, сообщает МТС.

Продажи устройств Honor за первые две недели марта увеличились на 260%, Oppo и Vivo — на 230%, а Huawei и Realme — на 85%. Устройства Xiaomi остаются в дефиците с конца 2021 года.

«С конца февраля жители региона активно скупали самые популярные модели смартфонов Apple, Samsung и Xiaomi, а потом переключились на более бюджетные устройства, которые остались в наличии. То есть на рост популярности „китайцев“ в целом повлияло желание пользователей совершить покупку сейчас, не откладывая на потом», — комментируют в МТС.

Новосибирцы, которым нужна только голосовая связь, в условиях повышенного спроса предпочли купить кнопочный телефон вместо смартфона — за последние две недели продажи кнопочных телефонов выросли на 14%.


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