Горсовет Новосибирска признал сложности в поставках бумаги и решил печатать на «оборотках»

© Кирилл Канин
Горсовет Новосибирска признал сложности в поставках бумаги и решил печатать на «оборотках»
22 Мар 2022, 11:03

Руководство горсовета Новосибирска решило ограничить использование бумаги. Экономить придется из-за сложностей с поставками, предлагается использовать двустороннюю печать.

Спикер горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев («ЕР») подписал распоряжение «об экономии бумаги с совете депутатов» в связи с «возникшими сложностями в поставке». Копия оказалась у Тайги.инфо.

Всем муниципальным служащим, трудоустроенным в горсовете, а также помощникам депутатов нужно «осуществлять экономное расходование бумаги», а при подготовке документов, писем и копировании «применять двустороннюю печать».

Контролировать исполнение документа будет первый вице-спикер Николай Тямин («ЕР»).

Отметим, что причина «возникших сложностей в поставке» в документе не называется. Кстати, реакция руководства Новосибирска на вопрос депутатов о причинах резкого повышения цен на продукты была похожей: мэр Анатолий Локоть объяснил это «психологическим фактором», а спикер горсовета Асанцев сказал, что «для жителей непонятна история, по какой причине растут цены, здесь вопрос больше риторический».

Ранее подорожании бумага для печати резко подорожала в России, она исчезает с прилавков. Финская химическая компания Kemira на фоне «спецоперации» в Украине перестала поставлять в Россию и Белоруссию хлорат натрия, с помощью которого бумага становится белой и пригодной для использования. Позже крупный производитель офисной бумаги SvetoCopy из Ленинградской области прекратил выпуск листов А4.


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Горсовет Новосибирска признал сложности в поставках бумаги и решил печатать на «оборотках»
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