24-летний военнослужащий из Новосибирской области погиб на Донбассе
22 Мар 2022, 13:47
Ярослав Пономаренко родился в 1998 году, окончил искитимскую школу №1 и Новосибирское высшее военное командное училище.
Военнослужащий из Искитима Новосибирской области Ярослав Пономаренко погиб на Донбассе, сообщает городская администрация. Молодой человек был выпускником Новосибирского высшего военного командного училища.
Ярослав Пономаренко родился в 1998 году, окончил искитимскую школу №1 и Новосибирское высшее военное командное училище.
Лейтенант погиб «при выполнении боевого задания в спецоперации на Донбассе», отмечается в сообщении.
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