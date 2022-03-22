24-летний военнослужащий из Новосибирской области погиб на Донбассе

Военнослужащий из Искитима Новосибирской области Ярослав Пономаренко погиб на Донбассе, сообщает городская администрация. Молодой человек был выпускником Новосибирского высшего военного командного училища.

Ярослав Пономаренко родился в 1998 году, окончил искитимскую школу №1 и Новосибирское высшее военное командное училище.



Лейтенант погиб «при выполнении боевого задания в спецоперации на Донбассе», отмечается в сообщении.