СК начал проверку избиения новосибирской школьницы сверстниками

22 Мар 2022, 15:14

Сверстники избили 10-летнюю школьницу в Новосибирске. Следственный комитет начал проверку.

«По предварительным данным, 16 марта в одной из школ Советского района между пострадавшей и ее сверстниками произошел конфликт, в результате которого девочке были причинены телесные повреждения, — рассказали в СК РФ по Новосибирской области 22 марта. — В настоящее время ребенок находится в больнице, где ей оказывается необходимая медицинская помощь».

СК начал доследственную проверку.


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