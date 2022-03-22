СК начал проверку избиения новосибирской школьницы сверстниками
22 Мар 2022, 15:14
«По предварительным данным, 16 марта в одной из школ Советского района между пострадавшей и ее сверстниками произошел конфликт, в результате которого девочке были причинены телесные повреждения, — рассказали в СК РФ по Новосибирской области 22 марта. — В настоящее время ребенок находится в больнице, где ей оказывается необходимая медицинская помощь».
Сверстники избили 10-летнюю школьницу в Новосибирске. Следственный комитет начал проверку.
«По предварительным данным, 16 марта в одной из школ Советского района между пострадавшей и ее сверстниками произошел конфликт, в результате которого девочке были причинены телесные повреждения, — рассказали в СК РФ по Новосибирской области 22 марта. — В настоящее время ребенок находится в больнице, где ей оказывается необходимая медицинская помощь».
СК начал доследственную проверку.
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