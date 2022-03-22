Двое красноярцев убили 85-летнего пенсионера из-за 16 тыс. и 3 бутылок водки

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Двое красноярцев убили 85-летнего пенсионера из-за 16 тыс. и 3 бутылок водки
22 Мар 2022, 15:27

Двое жителей Красноярского края осуждены за разбой и убийство пенсионера четыре года назад. Пожилого мужчину они забили насмерть, чтобы украсть 16 тыс. рублей и 3 бутылки водки.

Суд установил, что в ночь с 15 на 16 октября 2017 года двое пьяных жителей Назаровского района проникли домой к 85-летнему пенсионеру, проживавшему в селе Сахапта, сообщает краевая прокуратура.

«Они напали на мужчину и нанесли ему несколько ударов по голове и телу. Видя, что потерпевший еще жив, злоумышленники найденной на месте преступления накидкой из тюлевой ткани задушили мужчину, при этом один из них удерживал потерпевшего за ноги. После совершенного убийства преступники похитили денежные средства в сумме 16 тыс. рублей и три бутылки водки», — говорится в сообщении.

Преступление долгое время было не раскрыто. В ходе оперативно-розыскных мероприятий причастные были установлены. Один из них — мужчина 1975 года рождения, задержанный оперативниками краевой полиции в Московской области, второй — 1984 года рождения, задержан в городе Назарово.

Подсудимым назначено 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.


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