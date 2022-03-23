Серийный выпуск лайнера MC-21 сорвался из-за отказа зарубежных компаний в деталях

© irkut.com

Зарубежные компании отказались поставлять запчасти для лайнера МС-21, который создан корпорацией «Иркут». Серийное производство отложили с 2022-го на 2024 год, при этом первый экземпляр был запущен еще в 2017-м.

Зарубежные компании отказались поставлять комплектующие для МС-21, который власти подавали как образец импортозамещения. Причины производители не пояснили, передает ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга Р Ф Дениса Мантурова.

«Не видим смысла укомплектовывать импортной компонентной базой [самолеты МС-21], с учетом того, что в будущем будем эксплуатировать на российской агрегатной составляющей. Нам отказано в поставке компонентов в рамках нашей широкой международной кооперации, при том, что даже заранее предоплаченные заказы, они сегодня заморожены и не поставляются», — отметил Мантуров.

При этом еще в начале 2021 года было известно, что новом российском самолете из-за санкции требуется заместить 40% всего бортового оборудования.

МС-21−300 — среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, созданный иркутской корпорацией «Иркут» в кооперации с промышленными компаниями страны. Лайнер оснащен эргономичной кабиной и обладает улучшенными летно-техническими характеристиками. Впервые в мире в подобном самолете использовано крыло из полимерных композиционных материалов. Первый лайнер МС-21−300 запустили в небо 28 мая 2017 года. МС-21 планировалось оснащать американскими двигателям PW1400G, а также российскими ПД-14.

Кроме того, в конце 2020 года ПАО «Корпорация «Иркут» завершило постройку опытного самолета МС-21−310, который пройдет летные испытания с российскими двигателями ПД-14.

Серийное производство МС-21−300 планировали начать в 2017 году, затем перенесли на 2018-й и 2021-м. Потом — на 2022 год. Теперь — на 2024-й. Первым получателем МС-21 должна была стать авиакомпания «Россия», входящая в «Аэрофлот».