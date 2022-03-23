Суд оштрафовал депутата парламента Алтая после обращения к Путину из-за Украины

© vk.com. Мария Дёмина

Известного депутата парламента Республики Алтай Марию Дёмину оштрафовали по статье о «дискредитации» вооруженных сил РФ. Она публиковала заявление общественного движения «Защитим Алтай» с призывом к миру и отставке президента России.

Горно-Алтайский городской суд вынес постановление о назначении административного наказания в отношении Дёминой (фракция КПРФ). Но, по какой именно статье, в карточке дела не указано.



Как уточнила сама Дёмина «Банкфаксу», на нее составили протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ). Поводом послужило публичное обращение к федеральным властям в связи с проведением «спецоперации» в Украине.

О каком именно обращении идет речь, не уточняется, но 6 марта Дёмина опубликовала в соцсетях открытое письмо движения «Защитим Алтай в Республике Алтай», адресованное президенту РФ Владимиру Путину. Активисты попросили прекратить «спецоперацию».

«Приведя стороны в первоначальное положение, вы обязаны уйти в отставку, чтобы новый руководитель России смог разрешить и смягчить негативные последствия», — говорилось в письме президенту.

Суд оштрафовал Дёмину на 40 тыс. рублей. Она обжалует решение.

Кроме того, обращение Дёминой и слова независимого депутата Сергей Кухтуекова, которые были якобы сказаны на уличной акции, рассматривала мандатная комиссия Госсобрания Республики Алтай. Им вынесли «предостережения» без их присутствия. Но у мандатной комиссии едва ли были правовые полномочия оценивать его высказывания, отметил Кухтуеков.