УФАС по Забайкалью предрекло черный рынок бумаги в России

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В России может появиться черный рынок бумаги из-за дефицита товара. При этом цены будут существенно выше нынешних.

«Мы знаем, какие сейчас проблемы с бумагой по стране. Оказалось, что некоторые ингредиенты, которые присутствуют в производстве, были иностранного производства, — отметил глава УФАС по Забайкалью Микаил Гойгов на заседании комитета заксобрания по экономической политике 23 марта. — Некоторые заводы приостановили производство, некоторые снизили объемы производимой продукции».



«Есть субъекты, где закупочная цена на этот товар выросла в четыре раза. Такая ситуация может вызвать дефицит, а дефицит может привести к появлению черного рынка и, как следствие, повышение цен», — отметил Гойгов (цитата по «МК-Чита»).

Чиновники спрогнозировали рост цены пачки бумаги до 1 тыс. рублей, пишет издание. В качестве возможного выхода Гойгов назвал регулирование цен, начиная с производителя, заканчивая розничной надбавкой по аналогии с лекарствами.

Ранее бумага для печати резко подорожала в России, она исчезает с прилавков. Финская химическая компания Kemira на фоне «спецоперации» в Украине перестала поставлять в Россию и Белоруссию хлорат натрия, с помощью которого бумага становится белой и пригодной для использования. Позже крупный производитель офисной бумаги SvetoCopy из Ленинградской области прекратил выпуск листов А4.

На этом фоне Рособрнадзор перенес всероссийские проверочные работы в школах на осень, хотя формальным поводом и назвали пандемию коронавируса.