Новосибирская компания ввозила мигрантов по фиктивным медицинским документам

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В Новосибирской области задержан директор одной из компаний по подозрению в организации незаконной миграции из стран ближнего зарубежья. Для этого могли использовать фиктивные медицинские документы.

Директор одной из компаний задержан в Новосибирской области по подозрению в организации незаконной миграции (ч. 1 ст. 322.1 УК). Об этом сообщило пограничное управление ФСБ России по региону 23 марта.

«Руководитель фирмы через медицинский центр заказывал фиктивные документы о необходимости диагностики и лечения на территории России для своих работников, — считает следствие. — В ходе обыска офиса фирмы изъяты документы, подтверждающие преступную деятельность».

Как сказали Тайге.инфо в пресс-службе, въезд мигрантов осуществляли из стран ближнего зарубежья. Их список не уточняется в интересах следствия.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде личного поручительства. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.