Новосибирский эксперт о логистике под санкциями и Китае: «Все кинулись покупать юани, а юаней оказалось не так много»

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Западные компании, которые контролируют большую часть контейнерного рынка, в том числе России, уходят, а закупать у китайцев оказалось проще в евро, чем в юанях. Эксперт по логистике и внешнеэкономической деятельности рассказал Тайге.инфо о том, как проходит переориентация перевозок в сторону Азии. Дефицит товаров, если он все-таки сложится, может наступить не раньше, чем через месяц, считает он.

Тайга.инфо поговорила с управляющим новосибирским АО «ВЭД Агент» Александром Дегтяревым о проблемах с логистикой и импортом, возникших после 24 февраля. Дегтярев — член общественного совета при Федеральной таможенной службе и сопредседатель регионального отделения «Деловой России».



«ВЭД Агент» занимается отправкой, логистикой грузов и прохождением их через таможню. Существенная часть работы связана с Китаем.

Тайга.инфо: Как изменения последнего месяца сказались на вашей деятельности и конкретно на торговле с Китаем, появились ли какие-то сложности с логистикой или с оплатой? Как ведут себя партнеры с той стороны?

— Если говорить именно о бизнесе с Китаем, то первая часть проблем связана с тем, что наши [российские] импортеры в связи с изменением курса рубля приостановили новые заказы. Если эти заказы не критически важные для условного обеспечения производственной деятельности. Если же говорить о товарах народного потребления и так далее, то эти заказы пока на паузе.

Одно дело купить доллар США для закупки товара по 120 рублей, а другое дело — если он упадет до 100 рублей, то это будет слишком не конкурентоспособный товар по сравнению с импортерами.

Тайга.инфо: Рынок выжидает, когда закончится сильная волатильность?

— Да, все хотят понять, где остановится курс, для того, чтобы не оказаться в ситуации проигрышной по сравнению с конкурентами.

Это первая часть. Вторая часть проблем у нас связана с логистикой. У нас с рынка уходят или уже ушли западные компании, которые контролируют большую часть контейнерного рынка, в том числе России. Возникла некая неопределенность с этими отгрузками. Но ранее небольшие китайские судоходные компании стали организовывать сервис в России, потому что был большой дефицит вот как раз от этих мировых лидеров: дефицит контейнеров, дефицит провозных емкостей и мощностей. Поэтому стали заходить небольшие китайские линии. И сейчас с учетом того, что товарооборот сильно упал, они, по сути, закрывают потребность в текущих перевозках.

Кроме того, РЖД много везли транзитом через территорию России контейнеров в Европу, и поскольку западные коллеги стали отказываться от сотрудничества с РЖД, в том числе, потому что РЖД попали под санкции, этот контейнерный транзит по сути иссяк. Эти емкости сейчас освободились, и ставки на контейнерные перевозки по РЖД-ветке достаточно сильно падают в России, потому что сейчас пока есть недостаток груза. В целом дефицита именно по логистическим мощностями нет.

То же самое можно отметить и по направлению из России в Китай. Тоже контейнеры есть, отправлять грузы можно как по морю, так и по железной дороге.

Что касается банковских оплат. Непосредственно, когда случилось 24 февраля, первые две недели были большие проблемы с покупкой валюты, потому что ее на рынке было очень мало и иногда не было вообще. Экспортеров принудительно заставляли выводить ее на рынок. Новые санкции в отношении российских банков заставили китайских партнеров проверять практически все первые платежи, которые приходили из России, пока все разбирались с санкционными списками. Поэтому деньги очень долго зачислялись, и сейчас порой тоже определенная часть платежей зачисляется по две недели. Какие-то банки Китая в том числе крупный АйСиБиСи банк (ICBC), скажем так, поставили в очень нежелательный список практически все российские банки, и платежи очень долго проверяют. Или даже отправляют обратно.

Какие-то банки Китая поставили в очень нежелательный список практически все российские банки, и платежи очень долго проверяют

Если говорить про валюты, все кинулись покупать юани, а юаней оказалось не так много. И получилось, что дешевле купить евро и рассчитаться с китайцами в евро, чем в юанях.

Тайга.инфо: А разве сейчас есть возможность покупать евро?

— Всё можно покупать, всё можно продавать. Все валюты. Есть запрет на наличную валюту, а на безналичную запретов нет. Если банки не под санкциями, то нет проблем с перечислением этих валют. И доллар, и евро из несанкционных банков порой зачисляются в Китай быстрее, чем сами юани.

Тайга.инфо: Если мы возьмем торговую цепочку от Китая до, грубо говоря, прилавка магазина. Она же занимает какое-то время — две−три недели. Я правильно понимаю, что если сейчас груз не выехал из Китая, то это скажется на полках через эти самые две−три недели?

— Нет, не две−три недели. Сейчас таких нет сроков. Это минимально. Условно, месяц-три.

Тайга.инфо: Мы еще не могли увидеть результатов этих сбоев?

— Еще нет. Дефицит, если он сложится, то сложится не раньше, чем через месяц. Тут такая еще ситуация: было бы счастье, да несчастье помогло. Поскольку все импортеры понимают, что у нас в начале февраля был китайский новый год, и все импортеры старались как можно больше закупиться заранее. Китайский новый год продолжается две недели, а иногда какие-то фабрики уходят и на три недели. И поэтому все пытались до 4 февраля по максимуму отгрузиться, с тем, чтобы потом, условно говоря, месяц-полтора просидеть до новых заказов. А поскольку в этом году была зимняя Олимпиада в Пекине, все понимали, что до 21 февраля будут те или иные ограничения на производство в Китае, на отгрузку из Китая. Поэтому все ориентировались, что до 21 февраля ничего не закажешь, ничего не отгрузишь из Китая, поэтому делали такой значительный запас, чтобы было, что продавать до того, как кончатся эти ограничения.

А поскольку 24 февраля было сразу после окончания Олимпиады, то, в принципе, какой-то запас этих товаров есть. У кого-то запас на два месяца, у кого-то — на три. Условно месяц пересидеть, как бы они могут. Ну и потребление все равно будет сокращаться из-за повышения стоимости. Я думаю, что глобального дефицита не случится.

Что будет дальше

Тайга.инфо: Обсуждаются ли какие-то меры для преодоления кризиса? Или меры по импортозамещению?

— В ближайшее время будет внедрен большой комплекс мер по упрощению импорта. Уже сейчас есть послабления, в том числе сертификации для импортеров на шесть месяцев до сентября 2022 года. В упрощенном порядке можно получать сертификаты соответствия. Качество сертификатов, соответствие техническим регламентам — это первое. Второе, что для новых участников ВЭД (внешнеэкономической деятельности) нет обязанностей вносить обеспечение уплаты таможенных платежей при проверке таможенной стоимости, в отличие от того, что было раньше.

Может быть упрощен так называемый «параллельный импорт». Товары, которые защищены торговыми знаками, но которые не имеют аналогов в России, чтобы завозить их без разрешения правообладателя, если правообладатель из недружественных стран. Вот такое может быть значительное упрощение.

Принято решение повысить беспошлинный порог интернет торговли с 200 до 1000 евро. Это уже согласовано, решение принято. Это для физических лиц: если раньше без пошлины можно было возить не более 200 евро в месяц, то сейчас до 1000 евро подняли. Так сказать, чтобы население поддержать.

Тайга.инфо: Обратил внимание, что на AliExpress, по крайней мере, ряд товаров вырос непропорционально к курсу доллара. Если, грубо говоря, доллар вырос в 1,5 раза, то там — в два.

— Выросла логистика. Многие зарубежные компании прекратили обслуживать международные отправки, и, соответственно, выросла стоимость логистики. У нас напрямую летает, по большому счету, [только] «Почта России», но ее емкости не позволяют обслужить тот товаропоток, который есть.

Тайга.инфо: А они самолетами поставляли? Не РЖД, не контейнеры?

— Самолетами, а их стало на рейсах в Россию гораздо меньше из-за известных ограничений со стороны западных стран. Сейчас в контейнерной логистике проблем больших нет. Наоборот, из-за уменьшения товарооборота, из-за уменьшения грузооборота цены падают на логистику, по крайней мере, в текущем режиме.

Транспортные компании должны переориентироваться с европейского рынка на китайский. Это быстро не произойдет. В лучшем случае от двух до шести месяцев будет происходить. Этот товарооборот быстро не вырастет, и поэтому нагрузки такой не создаст одномоментно на логистическую составляющую. И опять же, емкости и мощности РЖД, которые освободились от европейского направления, будут помогать замещать отсутствие западных контейнерных линий на нашем рынке.

Тайга.инфо: Но у нас же другого канала нет, по крайне мере, по контейнерам, как РЖД, Транссиб.

— Море. Через Дальний Восток.

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Тайга.инфо: А через Суэцкий канал тоже не вариант?

— У России по сути нет больших контейнеровозов, которые обслуживали это направление. Проблема сейчас в портах Санкт-Петербурга, Калининграда, как раз в том, что нет судов. Грузопоток крайне резко сократился, потому что все суда были иностранные.

Большой океанский контейнеровоз везет груз из Китая до порта Гамбурга или Роттердама, потом перегружается на судна меньшей вместимости, потому что у нас Балтийское море мелкое. И вот эти небольшие суда довозили до Питера и Калининграда контейнеры. Но теперь и Гамбург, и Роттердам должны проверять на подсанкционность эти грузы, а это все дополнительные расходы для судоходных компаний. Они не готовы нести эти большие расходы. Плюс это еще уменьшает скорость оборота контейнеров.

И, в общем, они приняли решение, что лучше с этим не будут связываться и не обслуживать вообще это направление, чем нести дополнительные расходы, задерживать свой контейнерный парк на все эти операции.

Тайга.инфо: А там не застряла часть грузов?

— Застряла, конечно. И у нас застряла. И у всех других застряла в этих портах. Сейчас мы получаем уведомление от этих линий — подписывайте гарантийные письма, о том, что вы там за все несете ответственность в случае дополнительных расходов, и под ваши риски мы будем пытаться отправлять дальше. Если не получится, то за ваши деньги мы отправим все обратно.

Тайга.инфо: То есть со стороны западных портов какое-либо движение грузов в Россию вообще прекратилось?

— Оно есть, но очень медленное. Все, что они брали — в процессе. Они сказали, что довезут, если им разрешат. Если не разрешат, то они вернут эти грузы обратно. Но это в любом случае будет за счет той стороны, которая у них заказывала перевозку.

Тайга.инфо: А новых они уже не берут?

— Новых уже не берут. Есть еще COSCO — это китайская судоходная компания, тоже достаточно крупная, но она все равно условно 20% рынка обслуживала того, что было раньше. Поэтому, конечно, она в любом случае, все эти объемы закрыть не сможет. Поэтому логичным будет перетекание грузопотока на Дальний Восток, в порты Дальнего Востока и, соответственно, на Транссиб.

Тайга.инфо: С портов Дальнего Востока у нас же основной потребитель в европейской части находится. С портов Дальнего Востока все равно надо по ЖД везти. Я правильно понимаю?

— Да, да, правильно. Транссиб без проблем все эти грузы перевезет. Что касается России, тут нет такого огромного грузооборота.

Беседовал Алексей Мазур