Завод по выпуску рапсового масла построят под Новосибирском. Продукцию будут поставлять в Китай

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Компания «Маслов» планирует построить под Новосибирском завод по переработке льна и рапса. Инвестиции превысят 3,5 млрд рублей. Предприятие принадлежит уроженцу Китая, продукцию также планируется поставлять в КНР. Но власти сомневаются, хватит ли сырья.

Совет по инвестициям Новосибирской области одобрил проект ООО «Маслов», сообщает минэкономразвития региона. Компания планирует построить на территории поселка Агролес в Искитимском районе комплекс по переработке льна и рапса. Планируемая мощность завода — до 450 тыс. тонн продукции в год.



Общая стоимость проекта — 3,7 млрд рублей, срок окупаемости — около 8 лет, количество создаваемых рабочих мест — 255. Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет региона от реализации проекта с 2022 по 2029 годах оценивается в 1,3 млрд рублей.

По данным агентства инвестиционного развития области, проект будет реализован в два этапа. Первый включает проектирование и строительство производственных корпусов первой очереди переработки масличных культур (до 150 тыс. тонн в год). Он будет реализован в 2022—2023 годах. Второй рассчитан до 2025 года и предполагает строительство второй очереди.

Готовую продукцию компания намерена экспортировать в Китай. «Мы планируем, что основными поставщиками продукции для производственного комплекса станут сельхозтоваропроизводители Алтайского и Красноярского края, Кемеровской, Омской и Новосибирской областей. При этом готовая продукция будет экспортироваться в Китай, уже получены гарантийные письма о приобретении продукции завода от двух китайских корпораций», — рассказал генеральный директор ООО «Маслов» Дмитрий Гусак.

Основные покупатели продукции: ООО «Китайская Хэйнаньская корпорация международного сотрудничества», корпорация Heman Materials Group (по данным областных властей).

ООО «Маслов» было создано в 2015 году под названием «Байкал-Северное море» в Иркутске. Учредителем является предприниматель Цюй Фэй с иркутским ИНН. Его имя фигурирует в данных еще 15 компаний, часть из которых уже не функционируют. Среди действующих юрлиц, по данным сервиса «Контур Фокус», есть ООО «Строй-Транс», показавший на конец 2020 года чистый убыток в 10,5 млн рублей (деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта), МТК «Байкал» с нулевой выручкой за 2021 год (торговля оптовая неспециализированная), ООО «Вертикаль» с чистой прибылью на конец 2020 года в 9 тыс. рублей (строительство жилых и нежилых зданий).

Возглавляющий «Маслов» Дмитрий Гусак является владельцем «МТК Руссельхозальянс Барнаул», основной вид деятельности которого — производство масел и жиров. У компании на конец 2020 года чистый убыток 189 тыс. рублей, следует из данных «Контур Фокус». Также Гусак указан учредителем ООО «Гостиница Байкал-Северное море».

«Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию проекта пишет, что собственником гостинично-ресторанного комплекса «Байкал-Северное море» является уроженец КНР Цюй Фэй. Одноименная гостиница расположена в Иркутске и имеет четыре звезды, как следует из данных на ее сайте. Общая стоимость активов бизнесмена в РФ оценивается, по данным компании, в 2 млрд рублей.

Издание также отмечает, что власти выразили обеспокоенность возможной нехваткой сырья, а также возможной борьбой за ресурсы между конкурентами. В том же районе реализуется еще один проект по переработке рапса. По оценке главы минсельхоза Евгения Лещенко, область не сможет существенно нарастить производство масличных культур, так как «ограничена посевными площадями». Представитель компании заверил, что она занимается созданием ресурсной базы и за пределами региона.